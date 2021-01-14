المنطقة الجنوبية تواصل إزالة 3 عقارات العشوائية من منطقة المسبح بحي الخليفة

تواصل الأجهزة المعنية بحي الخليفة، وبالتنسيق مع شرطة المرافق، إزالة العقارات المتبقية بمنطقة المسبح الآثري والقريبة من كوبري السيدة عائشة في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وذلك بمتابعة نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، يرافقها اللواء عارف عبد العزيز رئيس حى الخليفة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال رئيس حي الخليفة لـ" الشروق"، إنه سيتم الانتهاء من إزالة الـ3 عقارات العشوائية ضمن إزالة منطقة المسبح العشوائية اليوم، بالإضافة إلى إزالة ورشة متبقية.