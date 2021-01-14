مصر المقاصة يقترب من ضم مهاجم الزمالك السابق

اقترب نادي مصر المقاصة من ضم النيجيري نانا بوكو مهاجم الزمالك والفريق الفيومي السابق، حيث يبحث الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال على مهاجم أفريقي سوبر لضمه من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعود ذلك البحث إلى رغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الفيومي، نظرًا للنقص بمركز الماهجم بقائمة الفريق، حيث لا يوجد به سوى مهاجم صريح واحد وهو مروان حمدي، ويضطر لتوظيف أكثر من لاعب في ذلك المركز لتفادي هذا النقص.

واقترب النيجيري بوكو مهاجم المقاصة والزمالك الأسبق، من العودة لصفوف الفريق الفيومي مرة أخرى في ظل رغبة جلال بالتعاقد معه، كونه لاعب مميز ولديه قدرات جيدة، كما سبق له تدريبه من قبل مع المقاصة وأيضًا مع الفارس الأبيض ولذلك يؤمن بقدراته كثيرًا ويرى أنه سيقدم إضافة هائلة لهجوم الفريق حاليًا.

يذكر أن المقاصة يقبع في المركز الخامس برصيد 10 نقاط، بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.