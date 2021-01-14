البرازيل تسجل نحو 61 ألف إصابة و1274 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها حوالي 61 ألف إصابة و1274 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 60899، ليصل العدد الإجمالي إلى 8 ملايين و256 ألفًا و536 حالة.

و ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1274 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 205 آلاف و964 شخصًا.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

أ م ح/ع م م