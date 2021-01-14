مسؤول أمريكي: ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم عزله مرتين من «مجلس النواب»

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قال مسؤول أمريكي لفضائية «CNN»، إنه من المتوقع إدلاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ببيان اليوم بشأن تصويت مجلس النواب لصالح عزله، وذلك حسبما أوردته الفضائية في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس.

وصوَت مجلس النواب الأمريكي على عزل الرئيس دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، بأغلبية 231 صوتًا مقابل 197 صوتًا.

وأقرَ مجلس النواب مشروع القانون المعروف رسميًا باسم H.Res. 24 - إقالة دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة، بسبب جرائم وجنح جسيمة.

وأصبح ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي يتم عزله مرتين من جانب مجلس النواب.

ويتضمن قرار عزل ترامب مادة واحدة، وهي «التحريض على التمرد» لدوره في أعمال الشغب المميتة في اقتحام مبنى الكونجرس، الأسبوع الماضي.

ويأتي التصويت بعد سبعة أيام من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، تزامنا مع التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.