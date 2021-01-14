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ملكة غربان برج لندن البريطاني تختفي في ظروف غامضة

الغراب - ارشيفية
الغراب - ارشيفية
لندن - د ب أ:
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 9:20 م
أعلن برج لندن البريطاني أن "ملكة" الغربان مفقودة منذ عدة أسابيع ويُفترض أنها نفقت.

وكانت ملكة الغربان، التي تدعى ميرلينا، تعيش مع سبعة غربان أخرى داخل البرج، وهي هناك منذ عام 2007.

وتقول الأسطورة إنه يجب أن يكون هناك ستة غربان على الأقل في البرج لتوفير الحماية، وإذا غادرت تلك الغربان البرج، "ستسقط المملكة (بريطانيا)".

وقال حارس الغربان، كريستوفر سكايف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي )، اليوم الخميس، إن الغراب اختفى قبل عيد الميلاد، أي قبل أسبوع من دخول إنجلترا فترة الإغلاق الثالثة لها في أقل من عام.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت هيئة القصور الملكية التاريخية، التي تدير البرج، إنه في حين أن الغربان غالبا ما "تتجول" خارج القصر، فإن ميرلينا تعود دائما.

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