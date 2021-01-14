حسام الخولي: انعكاس إيجابي غير متوقع لتنوع التخصصات بمجلس النواب

قال المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تنوع التخصصات بمجلس النواب له انعكاس إيجابي غير متوقع، موضحًا أن المجلس ضم التخصصات الناقصة التي يحتاجها من المتخصصين والشعبيين.

وأضاف الخولي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن انتخابات لجان مجلس النواب كان بها شراسة وإعادة في بعض المناصب، مشيدًا بما أسفرت عنه انتخابات مجلس النواب من قوائم مشتركة سواء أحزاب أو مستقلين.

وأشار إلى أن المجلس يضم تحالفًا سياسيًا انتخابيًا للتعبير عن رأيه ودوره في البرلمان بحرية تامة، موضحًا أن اللجان النوعية المطبخ الأساسي لكل مشاريع القوانين المطبقة في مصر.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن أي مشروع يدخل اللجنة المتخصصة يُناقش باحترافية شديدة، فضلًا عن إجراء دراسة كاملة مستفيضة حرفية بشأنه، قائلًا إن الأعضاء يصوتون على القانون بعد الانتهاء والعرض على القاعة العامة.

وشدد على أهمية تعاقب الأجيال على المجالس النيابية، مثمنًا دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكبير، إضافة إلى اهتمام الأحزاب بالشباب، والذي وصفه بأنه غير عادي.