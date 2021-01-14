الأهلي يحدد السفر إلى قطر للمشاركة فى كأس العالم للأندية خلال 48 ساعة

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بأن تحديد موعد السفر إلى قطر من أجل كأس العالم للأندية سوف يتحدد خلال 48 ساعة، قائلًا أن الجهاز الفني يناقش بعض الأمور المتعلقة بالقائمة، كما شرح حالة اللاعبين المصابين، ومستقبل محمد شريف.

وقال عبدالحفيظ فى تصريحات عبر قناة الأهلي : "متاح حتى يوم 22 من الشهر الجاري اختيار 23 لاعبًا في قائمة الفريق النهائية لكأس العالم للأندية من قائمة الفريق البالغة 35 لاعبًا، وإذا حدث شيء خلال هذه الفترة قبل البطولة من الممكن أن يتم اجراء استبدال بناء على سبب منطقي."

وتابع :"من الممكن السفر بـ23 لاعبًا أو أكثر حسب الاختيار الفني الذي سيحدده المدير الفني وموعد السفر سوف يتحدد خلال 48 ساعة بعد مناقشة الأمر مع الجهاز الفني."

وأوضح عبدالحفيظ إن الأهلي دائمًا من كنا نقوم بتحليل PCR بالرغم من أن اتحاد الكرة يقوم بعمل تحليل رابيد تيست، وخلال الفترة المقبلة سوف نقوم بالمزيد من المسحات، وقبل السفر بـ72 ساعة سيكون هناك مسحة.. بمجرد الوصول إلى قطر سيكون هناك مسحة أخرى للاعبين."