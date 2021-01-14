نيوزيلندا تسمح لألف طالب دولي بالعودة بدءا من أبريل

من المقرر أن تسمح نيوزيلندا لألف طالب دولي بالعودة بدءا من أبريل، بعد أكثر من عام من إغلاق البلاد لحدودها للحماية من جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم كريس هيبكينز في بيان اليوم الخميس إن الطلاب الذين بدأوا دراستهم في نيوزيلندا ولكنهم علقوا في الخارج عندما بدأت القيود الحدودية بسبب كورونا، سيتمكنون من العودة.

وأضاف هيبكينز أن الإعفاء مخصص للطلاب الذين يدرسون على مستوى درجات علمية أو أعلى وستعطى الأولوية للطلاب الأقرب إلى التخرج.

وتابع: "ستظل الصحة والسلامة ورفاهية جميع الأشخاص في نيوزيلندا على رأس أولوياتنا".

وكانت حدود نيوزيلندا مفتوحة فقط للمقيمين والمواطنين والمؤهلين بموجب عدد قليل من الإعفاءات منذ مارس 2020.