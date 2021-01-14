قال المهندس عبدالعزيز إمام، مدير عام الأعلاف بوزارة الزراعة، إن زيادة أسعار الأعلاف يرجع إلى استيراد الدولة لـ70% من احتياجاتها منه في ظل ارتفاع أسعاره على مستوى العالم، نظرًا لظروف جائحة كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «40 جرام» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن أسعار الأعلاف الحالية انعكست بصورة سلبية على ربح مربي الدواجن وغيرها من الثروة الحيوانية، مرجعًا عزوف المزارعين عن زراعة الذرة الصفراء لإنتاج الأعلاف إلى انخفاض أسعار بيعها محليًا.

وأشار إلى ضرورة تشجيع الدولة لزراعة الذرة الصفراء من خلال توفير هامش ربح، لتقليل استيرادها من الخارج وتوفيرها للثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الوزارة ليس لها أي دور في تسعير أي سلعة، وأسعار الأعلاف مرتبطة بالسعر العالمي.

