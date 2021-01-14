العثور على جثة صبي مقتول بعد تغيبه عن منزله بالدقهلية

عثر أهالي قرية "ديبو عوام" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة صبي مقتولا بعد 24 ساعة من اختفائه وبحث أسرته عنه، وأبلغوا المباحث بالعثور على جثة.



تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية "ديبو عوام" التابعة لمركز المنصورة، بالعثور على جثة صبي على جانب أحد الترع بالقرية بينهما على الطريق الواصل بين قريتي "ديبو عوام وميت عوام".



وانتقل ضباط مباحث مركز المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "أدهم م."، 13 سنة، مقيم قرية طناح التابعة لدائرة المركز، وتبين أن أسرته تبحث عنه منذ أمس، وبالفحص تبين أن المجني عليه كان يقود توكتوك ويعمل عليه، إلا أن التوكتوك خاصته لم يتم العثور عليه واختفى.



وبإخطار النيابة العامة انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وبسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجناة.