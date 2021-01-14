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أسفرت نتائج انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، عن فوز النائب على جمعة برئاسة اللجنة برئاسة لجنة اللشئون الدينية والأوقاف.

كما فاز أسامة محمد العبد، ومنصف نجيب سليمان وكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم بأمانة السر.

وكان الدكتور على جمعة مفتي سابق للجمهورية، ويشغل عضوية هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وكان قد استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة الإجرائية الثالثة، اليوم الخميس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية.