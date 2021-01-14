 علي جمعة رئيسا لدينية النواب.. والعبد ومنصف وكيلين - بوابة الشروق
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علي جمعة رئيسا لدينية النواب.. والعبد ومنصف وكيلين

علي جمعة
علي جمعة
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 3:52 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 3:52 م

أسفرت نتائج انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، عن فوز النائب على جمعة برئاسة اللجنة برئاسة لجنة اللشئون الدينية والأوقاف.

كما فاز أسامة محمد العبد، ومنصف نجيب سليمان وكالة اللجنة البرلمانية، ومحمد محمود هاشم بأمانة السر.

وكان الدكتور على جمعة مفتي سابق للجمهورية، ويشغل عضوية هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.

وكان قد استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة الإجرائية الثالثة، اليوم الخميس، لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية.


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