كوريا الجنوبية تسجل أقل من 600 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثالث

سجلت كوريا الجنوبية 524 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 70 ألفا و728 حالة.

وقال المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية سجل أقل من 500 إصابة وسط تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة من الفيروس.

وتعتقد السلطات الصحية أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا قد تجاوزت ذروتها ودخلت مرحلة تباطؤ الارتفاع في عدد الإصابات اليومية، غير أنها لا تزال في حالة تأهب نظرا لوجود عناصر القلق مثل خطر العدوى الكامن في المجتمع الإقليمي وغيره.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات الجديدة، كان هنالك 496 إصابة محلية و28 إصابة وافدة من الخارج، وسجلت كوريا الجنوبية 10 وفيات إضافية، ما رفع حصيلة الوفيات إلى 1195 وفاة.

ووصل عدد المرضى في حالة حرجة أو خطرة إلى 380 شخصا حتى منتصف الليل بتراجع قدره 6 أشخاص عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الشفاء 55 ألفا و772 حالة بزيادة 1136 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما وصل عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي 13 ألفا و761 شخصا بتراجع قدره 662 شخصا عن اليوم السابق.

ومن المقرر أن تعلن الحكومة الكورية الجنوبية تعديل تدابير التباعد الاجتماعي لكبح انتشار فيروس كورونا، وما إذا كان سيتم تمديد فترة حظر التجمع لـ 5 أشخاص وأكثر وغيرها من التدابير الخاصة يوم 16 يناير.