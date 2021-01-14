متحدث التموين: منفذ مشروع جمعيتي يوفر 3 فرص عمل مباشرة

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع «جمعيتي» واحد من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة منذ عام 2016، لافتًا إلى تنفيذ 6 مراحل للمشروع على مدار أربع سنوات، أسفرت عن فتح 6 آلاف منفذ.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن كل منفذ يوفر نحو 3 فرص عمل مباشرة.

وذكر أن المشروع يهدف لتنفيذ أكبر شبكة توزيع منضبطة من المنافذ السلعية الثابتة، وتوفير السلع التموينية والحرة بأسعار وكميات مناسبة، مؤكدًا أن المشروع لاقى قبولًا كبيرًا من المواطنين.

وأشار متحدث التموين إلى أن المشروع نجح في استقطاب أصحاب البطاقات التموينية لصرف فارق نقاط الخبز، قائلًا إن الإقبال من الشباب على المشروع، شجع وزارة التموين للإعلان عن بدء معاينات المرحلة الرابعة والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى أن الوزارة أغلقت باب طلبات المرحلة الرابعة قبل موعده في 30 يونيو 2020؛ نظرًا للإقبال الشديد على التقديم، مضيفًا أنه من الممكن فتح باب التقدم مرة أخرى بعد تنفيذ المرحلة خلال عام 2021.

وأوضح كمال، أن المرحلة الرابعة تستهدف تنفيذ ألف منفذ، متابعًا أن الوزارة تتعاون مع الجهات المعنية كالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.