رئيس مدينة إسنا يتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالنمسا في الأقصر

تفقد اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، مجمع خدمات المواطنين بقرية النمسا، وهو أحد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويتكون المجمع من 3 طوابق، ويضم الطابق الأرضي مركز تكنولوجي، والطابق الأول علوي يضم مكاتب شهر عقاري، بريد، سجل مدني، تموين، وقاعة اجتماعات، بينما يضم الطابق الثاني وحدة محلية، مجلس محلي، ومكتب تضامن اجتماعي.

كما تفقد السعدي أيضا موقع إنشاء جناح ابتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالسلام الاعدادية لحل مشكلة كثافة الفصول الابتدائية، وتفقد إحلال وتجديد مركز شباب النمسا وموقع محطة الوسيط لتدوير القمامة بالنمسا.

وقال رئيس مركز إسنا، إن قرية النمسا تشهد طفرة في جميع القطاعات؛ حيث يجري العمل بالصرف الصحي بجانب أعمال تغيير شبكة المياه المتهالكة بالنمسا والقرى التابعة لها المساوية والقرايا، بجانب إحلال وتجديد كوبري المعلات وكبري القنطرة، وإنشاء جناح بمدرسة الثانوية بالنمسا وإنشاء جناح بمدرسة المساوية الإعدادية وصيانة المبنى القديم، وصيانة مدرسة القرايا الابتدائية وإنشاء لوحة توزيع كهرباء بالنمسا، وإنشاء مجمع زراعي بالنمسا، وتغيير محولات الكهرباء بجهد أعلى.