رشا راغب: «نجحنا في تدريب أكثر من 28 ألف متدرب من مصر وإفريقيا»

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية نجحت في تدريب أكثر من 28820 ألف متدرب لمصر أفريقيا من خلال 47 ألف و800 ساعة تدريب.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الخميس، أن أغلب التوصيات للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم تدور حول ريادة الأعمال التكنولوجيا، التغيرات المناخية.

واستكملت، أنه يجب تطبيق هذه التوصيات وهي عبارة أهم ما تم مناقشته خلال جلسات المنتدى، وما تم التوصل إليه من قبل المشاركين في المنتدى.

وأضافت، أن إدارة المنتدى والقائمين على الجلسات سيعرضوا على الجهات والمؤسسات الدولية المعنية، كل ما تم مناقشته لتطبيقه، لافتةً إلى أن اللذين يلتحقون بالأكاديمية يخضعون لاختبارات قبل التحاقهم.

انطلقت، صباح الاثنين، فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.