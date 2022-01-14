توخيل: منافسة تشيلسي على البريميرليج قد تنتهي في حال الخسارة أمام السيتي

أكد توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، أن مساعي فريقه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز قد تنتهي إذا خسر فريقه أمام مانشستر سيتي غدا السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق تشيلسي يبتعد عن المتصدر مانشستر سيتي، الذي يدربه جوسيب جوارديولا، بعشر نقاط قبل أن يلتقيان غدا السبت على ملعب الاتحاد.

وأصبح أندرياس كريستنسين هو أحدث لاعبي تشيلسي المصابين بفيروس كورونا.

وفاز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدف نظيف في بورتو في مايو الماضي، ليتوج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا، ولكن توخيل أكد أن رجال جوارديولا مازالوا أفضل لاعبين في إنجلترا.

وبسؤاله عما إذا كانت الخسارة أمام مانشستر سيتي ستنهي منافسة تشيلسي على اللقب، أجاب توخيل :"ربما، ربما، من يعلم".

وأضاف :" الفارق الكبير حتى الآن هذا الموسم في رأيي أنهم تعاملوا بشكل أفضل مع الإصابات والموضع بالنسبة لفيروس كورونا".

وأضاف :"ربما هذا حظ، ربما قاموا بعمل أفضل، أيا كان، ولكن لديهم عدد أقل من اللاعبين الأساسيين المصابين، القليل من اللاعبين يغيبون عن المباريات".

وأردف :"كما أنهم لم يعانوا من كورونا مثلما عانينا خلال العديد من الأسابيع. لذلك هذا فارق ضخم".

وأكد :" يجب أن تكون في أعلى مستوياتك إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي. إنهم المعيار الحقيقي، إنهم أفضل فريق في إنجلترا حاليا. هذا شيئ يجب الاعتراف به واقعيا".