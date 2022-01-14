 أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان اثنين من ضحايا غرق مركب البرلس - بوابة الشروق
الجمعة 14 يناير 2022 3:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان اثنين من ضحايا غرق مركب البرلس

محمد نصار
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 2:15 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 2:15 ص

شيع الآلاف من أهالي، برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، شهيدي مركب سيدنا الحسين، محمد أحمد الجمال، وابن خالته يوسف قاسم، وهم ضمن الضحايا الستة الذين لقوا مصرعهم منذ 20 يوما غرقا في البحر المتوسط، بين مدينتي دمياط، وبورسعيد، بعد أن انفجر المركب بهم، بسبب انفجار أنبوبة غاز، ولم ينج سوي ثلاثة منهم، وغرق ستة آخرون، 4 أشقاء وزوج شقيقتهم، وابن خالتهم.

كان تم استخراج الجثتين منذ ثلاثة أيام، إلا أن النيابة العامة بدمياط، قررت أخذ عينه وتحليلها dna بسبب وجود تشوهات بالجثتين، نتيجة الحروق والتأكل من مياه البحر، وبعد ظهور النتيجه، قررت النيابة التصريح بالدفن.

 

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك