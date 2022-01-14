أهالي كفر الشيخ يشيعون جثمان اثنين من ضحايا غرق مركب البرلس

شيع الآلاف من أهالي، برج البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، شهيدي مركب سيدنا الحسين، محمد أحمد الجمال، وابن خالته يوسف قاسم، وهم ضمن الضحايا الستة الذين لقوا مصرعهم منذ 20 يوما غرقا في البحر المتوسط، بين مدينتي دمياط، وبورسعيد، بعد أن انفجر المركب بهم، بسبب انفجار أنبوبة غاز، ولم ينج سوي ثلاثة منهم، وغرق ستة آخرون، 4 أشقاء وزوج شقيقتهم، وابن خالتهم.

كان تم استخراج الجثتين منذ ثلاثة أيام، إلا أن النيابة العامة بدمياط، قررت أخذ عينه وتحليلها dna بسبب وجود تشوهات بالجثتين، نتيجة الحروق والتأكل من مياه البحر، وبعد ظهور النتيجه، قررت النيابة التصريح بالدفن.