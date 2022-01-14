كشف عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام المصرية وعضو لجنة الحكام بالكاف، عن تعافي الثنائي الدولي محمود البنا وأحمد حسام طه، من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك خلال مشاركة الحكام في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

وقال عبدالفتاح في تصريحات صحفية، أن الثنائي البنا وطه أصبح جاهز لإدارة المباريات، وذلك بعد أن ظهرت نتيجة الثنائي سلبية أمس، حيث غاب الثنائي عن إدارة مباريات الجولة الأولى، ومن المنتظر أن يشاركا في إدارة المباريات المقبلة في كأس الأمم الإفريقية

وأضاف: " الثنائي الدولي أحمد الغندور ومحمد معروف وصل إلى الكاميرون، للانضمام للحكام المشاركين في إدارة مباريات كأس الأمم الإفريقيا".

وتشهد البطولة مشاركة سبعة حكام مصريين، هم: محمود البنا وأمين عمر وأحمد الغندور ومحمد معروف وأحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال ومحمود عاشور.