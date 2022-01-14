المدعية على الأمير أندرو تشيد بقرار مواصلة التقاضي ضده

أشادت فيرجينيا جيوفري بحكم محكمة يتيح مواصلة محاكمة الأمير البريطاني أندرو في الدعوى القضائية التي قدمتها ضده بتهمة الاعتداء عليها جنسيا.

ورفض القاضي لويس ايه كابلان أمس الأول الأربعاء الطلب الذي قدمه محامو الأمير لرفض القضية، بعدما دفعوا بأن جيوفري تنازلت عن حقها في ملاحقة الأمير بعدما وقعت على تسوية سرية مع جيفري إبستين الملياردير المدان بالإتجار بالبشر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الجمعة.

وتقاضي جيوفري الأمير أندرو في الولايات المتحدة على خلفية مزاعم بالاعتداء عليها جنسيا وهي مراهقة.

وكتبت عبر موقع تويتر أنها مسرورة من الحكم ، وأضافت: "أنا مسرورة لاني سأحظى بالفرصة لمواصلة كشف الحقيقة (و) أنا ممتنة بشدة لفريقي القانوني الاستثنائي".

وأوضحت: "إن إصرارهم يساعدني على الاقتصاص ممن آذوني وآذوا آخرين كثر. كان هدفي دوما أن أظهر أن الأثرياء وأصحاب النفوذ ليسوا فوق القانون (و) لا بد أن تتم مساءلتهم".

وتابعت قائلة: "لا أسير في هذا الطريق وحدي، بل إلى جانب العديد من الناجين الآخرين من الاعتداء الجنسي (و) الإتجار (بالبشر)".

وجاءت هذه الرسالة بعدما جردت الملكة إليزابيث، نجلها أندرو، من مهامه العسكرية الشرفية وتنازل هو عن لقب (صاحب السمو الملكي) في تبعات مثيرة لقضية الاعتداء الجنسي.

وذكر مصدر ملكي أن أندرو، الذي ولد وهو (صاحب سمو ملكي)، لن يستخدم اللقب بأي صلاحيات رسمية. كما تم تجريد أندرو، دوق يورك من باقي صلاحياته في تعيين آخرين في وظائف.