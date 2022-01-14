أكد عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد مع جهازهم الفني .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديم مباراة غينيا بيساو ومصر غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.

أضاف السولية في معرض اجابته عن سؤال حول ما نشر عن وجود تمرد من اللاعبين ضد مدربهم : هذا الكلام عيب أن يقال عن لاعبي مصر ، ولاعبونا يعلمون تمامًا قيمة منتخب بلادهم ولايمكن أن تصدر عنهم مثل هذه التصرفات.

وقال أيضا: اللاعبون بعيدون تماما عن السوشيال ميديا وكل تركيزهم في تعويض ما فاتهم خلال المباراة الأولى .

وقال عمرو السولية: نقدر حزن الجماهير من المباراة الاولى ، ونحن كلاعبين أكثر حزنا وألما ولدينا العزم والإصرار على تصحيح الصورة وإعادة السعادة إلى الشعب المصري كله.

من جانبه أكد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر عن عزم فريقه المضي قدمًا في البطولة اعتبارا من مباراة الغد ، ووعد بتصحيح أي سلبيات ظهرت خلال المباراة الأولى.