 السولية : نقدر حزن الجماهير .. وشائعات الخلاف مع كيروش مخجلة - بوابة الشروق
الجمعة 14 يناير 2022 6:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

السولية : نقدر حزن الجماهير .. وشائعات الخلاف مع كيروش مخجلة

كريم صلاح
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 6:38 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 6:38 م

أكد عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد مع جهازهم الفني .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديم مباراة غينيا بيساو ومصر غدًا ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.

أضاف السولية في معرض اجابته عن سؤال حول ما نشر عن وجود تمرد من اللاعبين ضد مدربهم : هذا الكلام عيب أن يقال عن لاعبي مصر ، ولاعبونا يعلمون تمامًا قيمة منتخب بلادهم ولايمكن أن تصدر عنهم مثل هذه التصرفات.

وقال أيضا: اللاعبون بعيدون تماما عن السوشيال ميديا وكل تركيزهم في تعويض ما فاتهم خلال المباراة الأولى .

وقال عمرو السولية: نقدر حزن الجماهير من المباراة الاولى ، ونحن كلاعبين أكثر حزنا وألما ولدينا العزم والإصرار على تصحيح الصورة وإعادة السعادة إلى الشعب المصري كله.

من جانبه أكد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المؤتمر عن عزم فريقه المضي قدمًا في البطولة اعتبارا من مباراة الغد ، ووعد بتصحيح أي سلبيات ظهرت خلال المباراة الأولى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك