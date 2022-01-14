ألمانيا تعيد النمسا إلى قائمة المناطق الخطرة بسبب ارتفاع إصابات أوميكرون

تلقت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الجمعة، إخطارًا من نظيرتها الألمانية بإعادة تصنيف النمسا مرة أخرى في قائمة المناطق عالية الخطورة بإصابات متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا مع بدء تطبيق القيود اعتبارًا من بعد غد الأحد.

وذكرت "الصحة النمساوية" في بيان، أنه سيتم تطبيق قيود السفر بشكل أساسي على المسافرين من النمسا إلى ألمانيا من غير المطعمين، لافتًا إلى العودة للعمل بنظام الحجر الصحي لمدة 10 أيام مع إمكانية إنهائه في اليوم الخامس من خلال فحص كورونا السلبي، منوهًا بإعفاء الأطفال تحت عمر السادسة من هذه القيود.

من جانبها، قالت وزيرة السياحة النمساوية إليزابيث كوستينجر تعليقًا على القرار إن القرار الجديد لا يعني أي قيود على المسافرين الذين تم تطعيمهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت متوقعة بسبب التطورات الحالية مع الانتشار الهائل لإصابات "أوميكرون".

من ناحيتها، سجلت وزارة الصحة النمساوية اليوم 16 ألفًا و822 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.