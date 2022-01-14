انعقاد غرفة العمليات المركزية بالبحيرة تزامنًا مع موجة الطقس السييء

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار إنعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء غرفة العمليات.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الطقس السييء وعدم استقرار الأحوال الجوية المحتملة وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وتتم المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقي كافة شكاوى المواطنين والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تظهر، بالتزامن مع انعقاد جميع الغرف الفرعية بالمراكز وإنتشار الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس والعواصف المتوقعة خلال الساعات القادمة.

ومع تعرض بعض مراكز المحافظة اليوم لموجة من الأمطار، انتشرت المعدات والأطقم للتعامل الفوري ورفع تراكمات المياة بالشوارع والميادين وسط انتظام الحركة المرورية وتكثيف حملات متابعة المعديات النهرية ووقفها أثناء سقوط الأمطار والرياح الشديدة ومتابعة انتظام عمل محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وصفايات الأمطار.