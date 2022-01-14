أعلنت منصة شاهد موعد طرح مسلسل "الجسر" الذي يشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم والفنان عمرو سعد، وذلك في 18 من شهر يناير الجاري.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض، حيث تجسد الفنانة نيللي كريم شخصية زعيمة مستعمرة تدعى جليلة، تستولى على المنطقة التي تعيش فيها، وتدخل في صراعات مع مهندس زراعي يدعى نور، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، يعاني في حياته بعد وفاة زوجته عقب إصابتها خلال الحروب.

والجسر هو المكان الذي يظنه الجميع الملجأ من الدمار المنتشر في العالم، ومن هنا تظهر الجبهتان التي تحاول إحداهما السيطرة عليه، واحدة تقودها جليلة والأخرى يقودها نور، لتنشب بينهما الكثير من الخلافات التي تشعل الأحداث.

مسلسل "الجسر" يشارك في بطولته: محمد علاء، وأسماء أبو اليزيد، وخالد كمال، وسارة الشامي، وعصام عمر، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.