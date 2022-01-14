لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول تستدعي 4 شبكات للتواصل الاجتماعي

استدعت لجنة مجلس النواب الأمريكي التي تحقق في الهجوم على الكابيتول الأمريكي في 6 كانون الثاني/يناير 2021 يوم الخميس 4 شبكات للتواصل الاجتماعي.

وقال رئيس اللجنة بيني تومسون في بيان أن اللجنة كانت تطلب سجلات من ألفابيت وميتا ورديت وتويتر تتعلق بنشر المعلومات المضللة، وجهود قلب نتائج انتخابات 2020، والتطرف المحلي العنيف والتأثير الخارجي على الانتخابات.

وتابع تومسون " أن السؤالين الرئيسيين بالنسبة للجنة المختارة هما كيف ساهم انتشار المعلومات المضللة والتطرف العنيف في الهجوم العنيف على ديمقراطيتنا"، وما هي الخطوات التي اتخذتها شركات وسائل التواصل الاجتماعي لمنع منصاتها من أن تكون أرضية خصبة لاستدراج الأشخاص إلى التطرف والعنف.

وأضاف" إنه من المحبط أنه بعد أشهر من العمل ليس لدينا الوثائق والمعلومات الضرورية للاجابة على هذين السؤالين الرئيسيين".

وجاء في البيان أن منصة يوتيوب التابعة لشركة ألفابيت كانت منصة "لاتصالات ملحوظة من قبل مستخدميها على صلة بالتخطيط وتنفيذ" الهجوم.

واستخدمت منصات ميتا "لنشر رسائل الكراهية والعنف والتحريض". ونشر المعلومات المضللة، والمعلومات الخاطئة ونظريات المؤامرة حول الانتخابات.

كما استضافت منصتا رديت وتويتر مناقشات حول التخطيط وتنفيذ الهجوم، وفقا لمذكرات الاستدعاء.

وطلبت اللجنة في البداية سجلات من 15 شركة تواصل اجتماعي في آب/أغسطس من العام الماضي.

وقال تومسون إن" اللجنة المختارة تعمل للحصول على اجابات من أجل الشعب الأمريكي وللمساعدة في ضمان عدم تكرار أحداث 6 كانون الثاني/يناير مجددا. لا يمكننا أن نسمح بأن يجري تأخير عملنا المهم لفترة أطول".