أسهم كهرباء فرنسا تمنى بخسائر جراء سقف الأسعار ومشاكل مفاعلات نووية

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منى سهم شركة كهرباء فرنسا العملاقة "إي دي إف" بخسائر ضخمة عقب إعلان الحكومة الفرنسية سعيها لوضع سقف لفواتير الطاقة للمساكن في خضم ارتفاع صاروخي للأسعار.

وتراجع سهم "الكتريسيتي دو فرانس" بأكثر من 20% في بورصة باريس اليوم الجمعة.

وجاء الهبوط بعد أن أمرت الحكومة مرفق الكهرباء، المملوك غالبيته للدولة الفرنسية، ببيع المزيد من طاقته النووية إلى منافسين بأسعار ثابتة، بهدف خفض التكاليف للمستهلك النهائي.

ووفقا للشركة، يمكن أن يقلص الإجراء أرباح الشركة قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بما يصل إلى 4ر8 مليار يورو (6ر9 مليار دولار) هذا العام.

كما حدث التراجع بعد إقرار الشركة بوجود مشاكل فنية في عدد من المفاعلات النووية.

كانت "إي دي إف" قد ذكرت في وقت متأخر من أمس الخميس أن فحوصات وقائية أظهرت أن مفاعلا آخر سيتم تعطيله بسبب مشكلة تآكل تم رصدها بالفعل أو الاشتباه بها في أربعة مفاعلات أخرى.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركة توقعاتها لكمية الطاقة النووية التي يمكنها إنتاجها هذا العام.