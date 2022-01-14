المنتخب بالقميص الأبيض في مواجهة غينيا بيساو

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أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة المنتخب الوطني امام غينيا بيساو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية والمقامة في الكاميرون عن ارتداء الفراعنة القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب السوداء في مباراة السبت.

ويامل المنتخب الوطني في تحقيق الفوز الأول بالبطولة بعد السقوط في المباراة الأولى بالخسارة من نيجيريا بهدف دون مقابل.

ويتذيل المنتخب الوطني الترتيب في المجموعة بدون رصيد من النقاط في حين يتصدر المنتخب النيجيري المجموعة برصيد 3 نقاط وتتساوى السودان وغينيا بيساو في النقاط برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهم سويًا.