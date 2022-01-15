دورتموند يفوز على فرايبورج بخماسية في البوندسليجا

فاز فريق بوروسيا دورتموند على فرايبورج 5 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسجل أهداف دورتموند توماس مونييه (هدفان) في الدقيقتين 14 و29 وإرلينج هالاند (هدفان) في الدقيقتين الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و75 ومحمود داوود في الدقيقة 86.

فيما سجل هدف فرايبورج ايرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 61.

ورفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر بايرن ميونخ، الذي يواجه كولون غدا السبت، فيما توقف رصيد فرايبورج عند 30 نقطة في المركز الرابع