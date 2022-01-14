إيقاف العمل بمعديتين بالبحيرة لعدم توافر وسائل الأمان والسلامة بهما

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر جميع الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين، مشددا على استمرار متابعة المعديات النهرية ووقفها أثناء سقوط الأمطار والرياح الشديدة.

وأوضح آمنة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوحمص قامت اليوم بمتابعة أعمال المعديات النهرية بنطاقها وتم غلق وإيقاف عمل ٢ معدية لعدم وجود طفايات حريق ووسائل الأمان بها.

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز شبراخيت والرحمانية ورشيد وكوم حمادة بمتابعة أعمال المعديات والمراسي بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية المقررة.