تباشر النيابة الكلية بأكتوبر التحقيقات حول واقعة إصابة نجلة عصام الحضري في مشاجرة بين 2 من أصدقائها، وفرد أمن بكموند بالشيخ زايد، الأمر الذي نتج عنه إصابة 2.



وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، والاستماع لعدد من شهود العيان.



كما طلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وإعداد تقرير بالتلفيات التي حدثت بالسيارات المملوكة للمصابين، تفريغ كاميرات المراقبة الكائنة بالمكان لكشف ملابسات الواقعة.



واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليهم فى الواقعة.



وقالت شدوى إنها خلال ركنها وصديقيها سياراتهم، بالقرب من كافيه، داخل "كمباوند" سكني بالشيخ زايد، فوجئوا بفرد الأمن الخاص يمنعهم من الركن بالمكان، فنشبت بينهما مشادة كلامية، لرغبتهم في ركن السيارات، خاصة أنهم يرغبون في دخول الكافيه، إلا أن فرد الأمن أصر على موقفه، وبدأ في الاعتداء عليهم.



وأضافت أن المتهم بدأ في الاعتداء عليهم بالضرب والسب، وأصاب صديق لها بجرح، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطالبت وصديقيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.



تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط فرد أمن خاص داخل كمبوند سكني بمدينة الشيخ زايد، لاتهامه بالتشاجر مع ابنة حارس المرمي السابق عصام الحضري، وإصابتها وصديقيها، بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل كمبوند سكني بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أن فرد أمن تشاجر مع "شدوى" ابنة حارس المرمي السابق عصام الحضري، وصديقيها، بسبب الخلاف على أماكن ركن السيارات الخاصة بهم أمام كافيه بالكمبوند، مما أسفر عن إصابتهم وحدوث تلفيات بالسيارات الخاصة بهم.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.