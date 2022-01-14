العناية الإلهية تنقذ سكان عقار قبل انهياره بـ10 دقائق في أسوان

أفاد شهود عيان من أهالي منطقة البراديس بمدينة كوم أمبو بأسوان، بإخلاء سكان العقار قبل انهياره بـ10 دقائق.



وصرح شهود العيان لـ"الشروق"، بأن العقار المنهار كان متصدعا ويوحي بانهياره ولكن السكان كانوا مصرون على الإقامة.



وكانت المعاينة المبدئية للجهات المعنية كشفت تضرر ٦ أسر من انهيار عقار من ٣ طوابق بمنطقة البراديس، وتبين أن الانهيار دمر عفش الأسر، بالإضافة لتحطم سيارة ربع نقل كانت متواجدة تحت العقار كما تبين أن المنزل كان آيل للسقوط.



وقال محمد السنوسي من أهالي المنطقة، "اعتقد أن وراء انهيار العمار، منزل مجاور للعمارة غير مسكون والمياه كانت مفتوح بشكل دائم لمدة 5 أيام"، مضيفا: "عندما شعرت بأن العمارة ستنهار قمت بطرق أبواب السكان وإخلاء العمارة".