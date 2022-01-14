 الجيش اللبناني يضبط 3 مواطنين لاتهامهم بالسلب بقوة السلاح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش اللبناني يضبط 3 مواطنين لاتهامهم بالسلب بقوة السلاح

أ ش أ
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 8:00 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 8:00 م

أعلن الجيش اللبناني، ضبط 3 مواطنين لاتهامهم بالسلب بقوة السلاح والاعتداء على المواطنين.

وأكد الجيش - في بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة بحي الجورة بمحافظة جبل لبنان والمطلوبين بجرائم سرقة دراجات نارية والسلب بقوة السلاح وتعاطي المخدرات.

وأضاف أن دورية أخرى من مديرية المخابرات ألقت القبض في منطقة أنطلياس على مواطن لبنان وآخر سوري الجنسية داخل سيارة رباعية الدفع لحيازتهما كمية من المواد المخدرة وترويجها.

وأوضح أن المضبوطات تم تسليمها ومباشرة التحقيق مع المتهمين بإشراف القضاء المختص.

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