ضبط 19 طن مخصبات وأسمدة مدعمة بمصنع بدون ترخيص في البحيرة

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أعلنت مديرية التموين بالبحيرة، ضبط 19 طن مخصبات واسمدة مدعمة بمصنع بدون ترخيص وبمنطقة عشوائية.

وقال المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، إن المديرية قامت بالتنسيق مع مباحث التموين لشن حملات تموينية على الأسواق بمدينة النوبارية، أسفرت عن ضبط شخص يقوم بتصنيع المخصبات الزراعية بمكان عشوائي غير حاصل على التراخيص اللازمة مستخدما مواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وأسمدة زراعية مدعمة.

تم التحفظ على 19 طن مخصبات وأسمدة زراعية مدعمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.