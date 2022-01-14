وزير الخارجية الروسي: هناك تقدم حقيقي في محادثات الاتفاق النووي الإيراني

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، بأنه تم إحراز تقدم حقيقي في محادثات الاتفاق النووي الإيراني.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي حول الأنشطة الدبلوماسية الروسية في عام 2021 - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن "هناك تقدما حقيقيا بشأن البرنامج النووي الإيراني؛ هناك رغبة حقيقية، بين إيران والولايات المتحدة، أولاً وقبل كل شيء، لفهم المخاوف الملموسة وفهم كيف يمكن حساب هذه المخاوف في التوصل إلى حل عام " .



وشدد لافروف على أنه "يمكن التوصل إلى حل شامل" تمامًا مثل الاتفاق النووي نفسه، مشيرا إلى أن "خطة العمل الشاملة المشتركة القائمة كانت بمثابة حل شامل".



وبحسب الوزير، فإن المفاوضين المتمرسين في فيينا "قد تغلغلوا بالفعل في التفاصيل الدقيقة لمسألة المفاوضات هذه و يحرزون تقدمًا جيدًا.



وختم بالقول: "نتوقع أن يتحقق الاتفاق".