عودة ماكينات ATM للعمل في أفغانستان للمرة الأولى منذ سيطرة طالبان

ذكر البنك المركزي الأفغاني، في بيان أمس الخميس بالتوقيت المحلي، أنه سيتم استئناف خدمات ماكينات الصراف الآلي "إيه.تي.إم"، من قبل البنوك التجارية، في البلاد.



وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة، إن الخدمات كانت قد توقفت ، بعد أن استولت إمارة أفغانستان الإسلامية، على السلطة، في 15 آب/أغسطس، العام الماضي، ومن المفترض الآن أن تعود للعمل ، اعتبارا من غد السبت.



وذكر البنك في البيان أنه تم اتخاذ القرار، بعد سلسلة من المحادثات مع بنوك تجارية واتحاد البنوك.



واستنادا إلى القرار، ستكون ماكينات "إيه.تي.إم" التابعة للبنوك التجارية، بمناطق معينة، متاحة للمستهلكين.



ولم يكشف البنك المركزي، عن حجم المال، الذي يمكن أن يسحبه الشخص من الماكينات ، حيث أن القيود، المفروضة على سحب مبلغ معين من المال، من الحسانات، مازالت سارية.



وطبقا للسياسة الجديدة، لا يمكن للشخص سوى أن يسحب 200 دولار أسبوعيا أو 20 ألف أفغاني(عملة أفغانستان).