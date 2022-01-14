شركة فولاذ الولايات المتحدة تعتزم إنشاء مصنع جديد بولاية أركنساس بتكلفة 3 مليارات دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة فولاذ الولايات المتحدة أنها تعتزم إنشاء مصنع جديد في بلدة أوسيولا بولاية أركنساس الأمريكية بتكلفة 3 مليارات دولار.

ومن المتوقع تزويد مصنع الفولاذ "من الجيل التالي عالي الاستدامة والتقنية المتطورة" باثنين من أفران القوس الكهربائي . وستبلغ الطاقة الانتاجية 3 ملايين طن سنويا.

ووفقا لتقارير، فإنه من المتوقع أن يوفر المصنع ما لا يقل عن 900 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بدوام كامل بمتوسط أجر سنوي يصل إلى 100 ألف دولار.

وتم اختيار الموقع بناء على عدة عوامل من بينها الاتفاقيات النهائية مع الشركاء الرئيسيين.

وتتوقع الشركة البدء في المشروع في الربع الأول من عام 2022، كما يتوقع الانتهاء من المشروع والتشغيل الكامل في عام 2024.

وقال رئيس شركة فولاذ الولايات المتحدة والمدير التنفيذي ديفيد ب بوريت مع اختيار الموقع والتجهيز للمشروع "فإننا نعيد تشكيل مستقبل صناعة الفولاذ".

وتابع " كان لدينا العديد من خيارات المواقع التنافسية، ولكن أوسيولا توفر لعملائنا مميزات لا تضاهي ".

وقال حاكم أركنساس إيسا هاتشينسون إن "أركنساس أوجدت بيئة عمل نموذجية من أجل نمو صناعة الفولاذ بولايتنا".

وأضاف" أن الاستثمار والوظائف عالية الأجور التي سيسفر عنها هذا الإعلان ستصنع فارقا حقيقيا في حياة العديد من العائلات في شمال شرق أركنساس".