مكافحة وعلاج الإدمان: إطلاق يوم رياضي للمتعافين بمنطقة بشاير الخير

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يوم رياضي للمتعافين من الإدمان بمنطقة بشاير الخير بالإسكندرية في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات" ليهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية.

وكرم عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الفريق الفائز وتسليمه كأس البطولة والميداليات.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ زيارات منزلية للأسر بمنطقة بشاير الخير وكذلك الاسر المقيمة في المناطق المجاورة على مدار العام الماضى بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المنطقة من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، حيث تم تقديم الخدمات العلاجية لما يقرب من 918 مريض إدمان "جديد ومتابعة" بهذه المنطقة والمناطق المجاورة مجانا وفى سرية تامة .

وتضمنت الأنشطة، ندوات للإرشاد الأسرى للمتعافين وأسرهم ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها صندوق مكافحة الإدمان لمعرفة الأسر بأليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" للحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.

ويتم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال من أبناء المتعافين تضمنت تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان.

وتضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع.