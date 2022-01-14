 كاريكا عن مهرجان شيماء: تفاهة.. ولو كنت نقيبا للموسيقيين لأوقفت مؤديي المهرجانات - بوابة الشروق
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كاريكا عن مهرجان شيماء: تفاهة.. ولو كنت نقيبا للموسيقيين لأوقفت مؤديي المهرجانات


نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 5:15 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 5:15 م
أعرب المطرب عصام كاريكا، عن استيائه من مهرجان "شيماء"، الذي تصدر تريند موقع يوتيوب في مصر خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "ده تريند في التفاهة، وممكن بكره أقول أنا بقتلك يا نجلاء".

وأضاف عصام، خلال حواره مع الإعلامي نزار الفارس في برنامجه "مع الفارس" عبر فضائية "الرشيد" العراقية، قائلا: "دي أغنية لا صوت ولا كلمات"، مؤكدا أن هذا ليس ذوق الشعب المصري، فهناك فئة كبيرة من الجمهور يستمع لأغاني عمرو دياب وشيرين وأنغام.

وأكد كاريكا، أنه لو كان نقيبا للموسيقيين، لأوقف كل مطربي المهرجانات عن الغناء، حتى لو حققوا نجاحا مع الجمهور المصري.

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