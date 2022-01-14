محافظ كفر الشيخ يتابع حادث إصابة 5 أشخاص في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز

أمر اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بتقديم كافة أوجه الرعاية لمصابي حادث انفجار بوتاجاز بقرية متبول التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، إشارة تفيد بإصابة 5 أشخاص في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 بإصابات متفرقة، منهم 3 بحروق من الدرجة الأولى وهم حمدية.ا.ع، 35 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه واليدين، وعادل.ف، 45 سنة، بحرق من الدرجة الثانية بالوجه والرأس وجزء من الرقبة والكفين، وياسمين إ.أ، 16 سنة، بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والكفين، أما محمد إ.أ، 20 سنة، أصيب بكدمات، والسعيد.م.ع، 40 سنة، بكدمات، وتم تقديم الإسعافات للرابع والخامس في مكان الحادث، تم نقل المصابين إلى مستشفي كفرالشيخ العام لعمل الإسعافات الأولية لهم.

وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية ومساعدة الأهالي، وتم إخطار التضامن الاجتماعي للمعاينة والمساعدة، وجرى إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واللجنة الهندسية بمجلس المدينة للمعاينة وإعداد تقرير للعرض على اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً بتقديم كافة الخدمات لهم.