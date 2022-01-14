حاكم مصرف لبنان: السماح للبنوك بشراء الدولار عبر منصة صيرفة دون سقف محدد

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم، استمرار العمل بقرار المصرف الخاص بالسماح للمصارف بشراء الدولار الأمريكي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها أو لدى عملائها على سعر منصة صيرفة الرسمية من دون سقف محدد.

وأضاف سلامة أن هذا القرار جاء بناء على مقررات الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بحضوره ووزير المالية يوسف الخليل يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح أن السماح للبنوك بشراء الدولار الورقي عبر المنصة يأتي زيادة عن الحصة التي يحق لها شهريا سحبها بالليرة اللبنانية وأصبحت تأخذها بالدولار الأمريكي على منصة صيرفة.

وكان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية في السوق قد تراجع بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين في أعقاب هذا القرار، إذ تراجع سعر الصرف من أعلى مستوى له أمس الأول عند 33500 ليرة لكل دولار إلى ما دون 28000 ليرة لكل دولار مساء اليوم.

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