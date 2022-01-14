رفع 35 حالة إشغال طريق و315 طن قمامة في الفيوم

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، من رفع 315 طن قمامة ومخلفات في حملات نظافة عامة بمدينة سنورس، والقرى التابعة للمركز، و35 حالة إشغال بحرم الطرق العامة.

كانت الحملات، بمدينة سنورس، برئاسة عويس جميل، سكرتير عام المركز، لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي، والمطاعم.

صرح المهندس محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بأن الحملة، أسفرت عن رفع 35 حالة إشغال بحرم الطرق العامة، كما تابعت الحملة، تنفيذ حملة النظافة المسائية، ورفع مخلفات الأمطار، بعدد من شوارع المدينة، بمشاركة سالم عبد الحميد، مدير قسم الإشغالات، والعاملين بأقسام الإشغالات، والمتابعة، والعلاقات العامة.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم تنفيذ حملات نظافة مكثفة، بعدد من طرق وقرى المركز لرفع مخلفات الأمطار، والقمامة، وتمهيد للطرق، وإصلاح أعمدة إنارة، وأسلاك، سقطت نتيجة اضطراب أحوال الطقس.