حبس سائق بالمنيا متهم بقتل زميله والتمثيل بجثته

أمر المستشار محمد نجاتي رئيس نيابة بندر المنيا، بحبس السائق عادل. ا - ف. و (59 سنة) من بندر المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زميله هشام - س 30 سنة، حيث كانا يعملان في أسيوط على حفار، وقرر المتهم التخلص من المجني عليه بعد أن علم أنه السبب في إيقافه عن العمل بعد أن أوشى لدى رؤسائهم بأنه يرتكب أشياء خاطئة؛ فقرر التخلص منه واستدرجه إلى المنيا للتخلص منه.

ونجحت المباحث الجنائية بالمنيا في إلقاء القبض على السائق (عادل 59 سنة) من بندر المنيا؛ لاتهامه بقتل الشاب والتمثيل بالجثة بقطع الرأس واليدين والقدمين، وإلقائها خلف مجمع المدارس بمنطقة كفر المنصورة بالمنيا، وإخفاء الأجزاء التي تم قطعها في مكان آخر حتى لا يتم التعرف على الجثة، وأن يتغير اتجاه القضية من قتل إلى حادث سير ادى الي ذلك وحتى يتمكن من نقل الجثة وإبعادها عن المنطقة التي يسكن فيها.