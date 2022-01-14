فرضت الصين مزيدا من الإجراءات المشددة لمكافحة فيروس كورونا في بكين وجميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة، مع استمرار تفشي حالات الإصابة قبيل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وطلبت بكين من تلاميذ المدارس الدولية إجراء الفحوص والاختبارات اعتبارا من الأسبوع المقبل وشرعت في حظر دخول المسافرين جوا ممن يضطرون إلى المرور بنقطة انتظار وسيطة قبل مواصلة الرحلة للصين، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وطلب من المواطنين الإحجام عن السفر إلا للضرورة القصوى، ودون ضمان السماح لهم بالعودة إذا تبين أنهم زاروا مدينة أو منطقة شهدت تفشيا للفيروس.

وأصدرت السلطات في مدينة تيانجين التي تبعد نحو الساعة عن العاصمة، تعليمات بإجراء جولة ثالثة من الاختبارات الجماعية اعتبارا من صباح غد السبت، على أن تكتمل في غضون أربع وعشرين ساعة.

وتيانجين مرفأ ومركز صناعي ضخم يقطنه أربعة عشر مليون مواطن وتعد واحدة من ست مدن تفرض عليها الحكومة قيود إغلاق وتدابير مشددة أخرى في إطار سياسة تهدف لرصد وتعقب كل حالة إصابة بالفيروس.

وقرب تيانجين من العاصمة يثير قلقا خاصا، وهو ما دفع السلطات لإغلاق كل مسارات السفر التي تربطها بالمدينة التي تستضيف الأولمبياد، بعد اكتشاف 126 حالة في الأيام الأخيرة، وكلها من متحور "أوميكرون" شديد العدوى على ما يبدو.

وفي أماكن أخرى، هناك أكثر من عشرين مليون شخص قيد الإغلاق، والكثير منهم مجبرون على البقاء في المنازل، وسط مخاوف بشأن إمدادات الغذاء والاحتياجات اليومية الأخرى.

وأغلقت السلطات المصانع ما أثر على إمدادات رقائق الكمبيوتر ومنتجات أخرى.

وقالت شركة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات، إنها أغلقت مصنعين في تيانجين الاثنين الماضي، وأجرت الفحوص لموظفيها مرتين.