بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، عن بدء التشغيل الفعلي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك الدولي وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وتم تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الكرنك، وبدأ تشغيلها حيث تم إجراء 8 مناظير جهاز هضمي منها 7 حالات مناظير جهاز هضمي علوي وحالة واحدة منظار قولون، كما تم أخذ عينات Biopsy من بعض الحالات لفحصها.

وتعد مناظير الجهاز الهضمي من التقنيات الفعالة المُستخدمة في التشخيص البصري الدقيق للعديد من أمراض الجهاز الهضمي باستخدام كاميرا صغيرة يتم تثبيتها في أنبوبة طويلة يتم إدخالها إلى الجهاز الهضمي، كما تُستخدم في علاج بعض الأمراض أيضاً.

وتمت إجراء جميع العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المنتفع.