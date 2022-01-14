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قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن منتدى شباب العالم رسالة لا تقدر بأموال الدنيا لنقل الصورة الحقيقية عن مصر.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج كلمة السر المذاع عبر قناة صدى البلد، نستعد لمؤتمر المناخ في منتصف نوفمبر المقبل وسيكون علامة بارزة في تاريخ تلك المؤتمرات.

وأكد أن التغطية العالمية عكست المؤتمر وتم نقل ما يحدث على أرض الواقع بالفعل والرسالة المهمة كانت رسالة حقوق الإنسان من خلال عرض الرئيس أمام العالم.

وأشار إلى مندوبة الأمم المتحدة أشادت بمراكز الإصلاح مؤكدا أن حقوق الإنسان ظهرت جلية في هذه المراكز.

وأوضح أن التحديات كبيرة بالنسبة لمصر هذا العام وأن الشائعات ستتواصل ضد مصر ونحن لسنا على راسنا بطحة ونحتاج اليقظة والوعي لمواجهة كل التحديات .

