لاعبة منتخب الطائرة: احترافي كان حلم والآن أصبح حقيقية

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أعلنت ندى معوض، لاعبة منتخب مصر للسيدات للكرة الطائرة عن انتقالها بشكل رسمي لصفوف فريق لوجانو الذي يشارك ببطولة الدوري السويسري.

ونشرت ندى معوض على حسابها الرسمي، تعلن انتقالها لصفوف الفريق السويسري في أول تجربة لها في الدوري السويسري بعد انتهاء مشوارها مع جامعة بارك الأمريكية.

وأوضحت لاعبة الفراعنة: "سعيدة بإتمام التعاقد رسميًا وأشكر كل شخص ساهم في حدوث ذلك".

وأضافت: "أود أن أعلن أنني سألعب أول موسم احترافي لي مع فريق لوجانو في الدوري السويسري.. الأحلام تصبح حقيقة".

وخاضت ندى معوض قد انضمت لصفوف جامعة "بارك" في دوري الجامعات الأمريكي للكرة الطائرة منذ عام 2017، قادمة من صفوف نادي الشمس قبل أن ترحل للدوري السويسري.

وقدمت ندى مع فريقها أداء رائع، جعلها تتوج بلقب أفضل لاعبة لـ 3 نسخة من بطولة دوري الجامعات الأمريكي للكرة الطائرة، أعوام 2018- 2020 -2021 .