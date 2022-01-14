 تأجيل محاكمة طالب متهم بالتعدي بساطور على مدير مدرسة ببني مزار - بوابة الشروق
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تأجيل محاكمة طالب متهم بالتعدي بساطور على مدير مدرسة ببني مزار

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 14 يناير 2022 - 5:11 م | آخر تحديث: الجمعة 14 يناير 2022 - 5:11 م

قررت محكمة جنح بني مزار، شمال المنيا، برئاسة المستشار مينا زاهر، رئيس المحكمة، تأجيل جلسات محاكمة (م.ق.ك - 19 سنة) طالب، ومقيم بمركز بني مزار، والمتهم بالتعدي على (ع.أ - 52 سنة)، مدير مدرسة ساقولا، بساطور أثناء تواجده داخل المدرسة، إلى جلسة 20 يناير الجاري، لحين ورود تقرير الطب الشرعي، المتعلق بالمجني عليه.

وطلب روماني فرنسيس، محامي المجني عليه، بتعديل القيد والوصف من جنحه إلى جناية، وإحالة المجني عليه للطب الشرعي لإثبات وجود عاهة من عدمه، واستجابة المحكمة، بإحالة المجني عليه للطب الشرعي لإثبات وجود عاهة من عدمه.

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