محافظ أسيوط يواصل حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بـ3 مراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مواصلة الحملات المكثفة لإزالة الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين والحد من انتشار الباعة الجائلين الذين يسببون إعاقات مرورية وترك مخلفات وقمامة في الأماكن التي يشغلونها موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لتحقيق الانضباط والحفاظ على الشوارع وتحقيق المظهر الحضاري.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط قامت الوحدات المحلية لمراكز الفتح وديروط وحي شرق بتكثيف الحملات اليومية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والإعلانات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشنت رئاسة حي شرق أسيوط بقيادة أيمن محروس رئيس الحي، حملة مكبرة بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نواب رئيس الحي ومسئولي الأزمات والمتابعة والإشغالات والإزالات بالحي، وتم رفع كل الإشغالات من شارع مديرية الزراعة وشارع الجلاء ومحمود رشوان وإزالة الحواجز الحديدية والأسمنتية التي تستخدم لحجز أماكن لركن السيارات لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

بينما نفذت الوحد المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار، حملة مكبرة بالتنيسق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم عمرو علي لإزالة كافة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع الجيش والمحطة وبورسعيد والقناطر وسعد زغلول كما تم إزالة الإعلانات واللافتات المخالفة غير المرخصة وتم أيضا مصادرة بعض الشيش من المقاهي وذلك بمشاركة عيون إبراهيم وحسام عبدالناصر نائبا رئيس المركز وعمرنافع مدير الإشغالات والخدمات وفريق الإشغالات وإدارة الإعلانات بالمركز.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز وبمشاركة أشرف فوزي نائب رئيس المركز ومسئولي الإشغالات والإعلانات بالمركز حملة لإزالة الاعلانات واللافتات المخالفة من الشوراع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بتنظيم منظومة الإعلانات طبقا للوائح والقوانين المنظمة حفاظًا على المال العام.