استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب فيروس «كورونا» في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، اليوم الخميس.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، رصدت هيئة الصحة العامة الفرنسية 225 حالة وفاة، و305 آلاف و322 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة في فرنسا إلى 126 ألفا و530 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 13 مليونا و240 ألفا و304 حالات.

وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 316 حالة وفاة، و184 ألفا و615 إصابة إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في إيطاليا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم إلى 140 ألفا و188 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 8 ملايين و155 ألفا و645 إصابة.

وفي إسبانيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 159 ألفا و161 حالة و112 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و930 ألفا و528 حالة والوفيات إلى 90 ألفا و620 وفاة.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 335 حالة وفاة، و109 آلاف و133 إصابة، لتصل حصيلة من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بفيروس "كورونا" إلى 151 ألفا و342 حالة، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للإصابات 14 مليونا و967 ألفا و817 إصابة.

وفي ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ تسجيل 93 ألفا و 154 حالة إصابة جديدة و261 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و805 آلاف و149 حالة، والوفيات إلى 115 ألفا و866.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 16 ألفا و878 إصابة جديدة، بالإضافة إلى 481 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة في بولندا منذ بداية تفشي الوباء 4 ملايين و265 ألفا و433 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 101 ألف و419 حالة وفاة.

وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 33 ألفا و344 حالة إصابة، و13 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و465 ألفا و463 حالة، والوفيات إلى 21 ألفا و127 وفاة.

وفي بلجيكا، سجلت البلاد 39 ألفا و321 إصابة ووفاة 27 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و347 ألفا و164 مصابا، والوفيات إلى 28 ألفا و566 حالة.

وفي سويسرا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و769 إصابة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة. وبذلك ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و627 ألفا و209 إصابات، وارتفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و536 حالة وفاة.

وفي الدنمارك، سجلت السلطات الصحية 23 ألفا و929 إصابة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة خلال 24 ساعة. وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليون و23 ألفا و938 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و453 حالة وفاة.

وفي روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث سجل المقر 21 ألفا و155 إصابة جديدة خلال 24 ساعة مقابل 17 ألفا و946 إصابة يوم أمس، سجلت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 740 حالة وفاة جديدة مقابل 745 حالة وفاة يوم أمس.

كما أشار البيان إلى تسجيل 740 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة 319 ألفا و172 حالة وفاة.

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 20 ألفًا و409 حالات إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و612 ألفًا و869 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 21 ألفًا و732 حالة عقب تسجيل 80 حالة وفاة.

وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 13 ألفًا و753 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و399 ألفًا و867 إصابة، كما سجلت 19 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات 13 ألفًا و3 حالات وفاة.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 آلاف و703 حالات إصابة جديدة بكوفيد، و77 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 799 ألفا و943 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 31 ألفا و838 حالة حتى الآن.

وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 1096 إصابة ب"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 711 ألفًا و728 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات منذ بداية الجائحة 5 آلاف و774 حالة وفاة.

وفي الأمريكتين، ففي الولايات المتحدة، سجلت السلطات الصحية مليونين و763 ألفا و193 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 317 مليونا و58 ألفًا و90 إصابة، كما سجلت 6 آلاف و873 حالة وفاة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 5 ملايين و512 ألفا و247 حالة وفاة.

وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 38 ألفا و445 إصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و663 ألفًا و99 إصابة، كما سجلت 81 حالة وفاة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 31 ألفا و147 حالة وفاة.

وفي البرازيل، سجلت السلطات الصحية 56 ألفا و569 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 22 مليونا و724 ألفًا و232 إصابة، كما سجلت 141 حالة وفاة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 620 ألفا و641 حالة وفاة.

وفي المكسيك، سجلت السلطات الصحية 26 ألفا و426 إصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 4 ملايين و214 ألفًا و253 إصابة، كما سجلت 132 حالة وفاة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 300 ألف و764 حالة وفاة.

وأسيويا، ففي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 960 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات إلى 289 ألفًا و85 إصابة، بينما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 839 حالة نظرا إلى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي أذربيجان، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 674 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 623 ألفا و555 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 8 آلاف و490 وفاة.

وفي بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 3 آلاف و359 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى مليون و604 آلاف و664 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها،12 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 27 ألفا و920 حالة..

وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 47 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 15 ألفًا و797 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.

وإفريقيًا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و920 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و546 و808 ​حالات، فيما بلغت حصيلة الوفيات 92 ألفًا و989 حالة عقب تسجيل 51 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 1175 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 313 ألفًا و665 إصابة، بينما سجلت البلاد ثلاث حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات 5472 حالة وفاة.

وفي غانا، سجلت السلطات الصحية 650 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 152 ألفًا و243 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 1332 حالة على مستوى البلاد.