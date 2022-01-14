توصيات لمكافحة الآفات الزراعية في نطاق العريش

نفذ قسم مكافحة الآفات الزراعية بالإدارة الزراعية لمدينة العريش في شمال سيناء حملة المرور والفحص الدوري للزراعات والتوجيه بالعلاجات الموصى بها.
وتم خلال الحملة التنبيه على الإجراءات الزراعية والوقائية نظرا للاختلال المناخي والذي يؤدي إلي ارتفاع نسبة الرطوبة مع انخفاض درجات الحرارة وتباين درجات الحرارة بين الليل والنهار وتعرض النباتات لفترات من البلل مما يؤدي الي زيادة فرص الإصابة بالفطريات وانخفاض إنتاجيتها خصوصا البطاطس والطماطم والقمح والفول.
وتبنت الحملة بتعليمات المهندس عاطف عبيد مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء وإشراف المهندس محمود عوض مدير الإدارة الزراعية بالعريش ونفذها المهندس السيد الدسوقي والمهندس محمد جميل ممتاز بقسم المكافحة.