أوقاف دمياط تفتتح مسجد الدياسطي بدمياط بتكلفة 300 ألف جنيه

افتتحت مديرية أوقاف دمياط، برئاسة الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مسجد "الدياسطي" في مدينة فارسكور بدمياط، احلال وتجديد، بتكلفة 300 ألف جنيه، بالجهود الذاتية من الأهالي، وأدى الشيخ محمد سلامة، خطبة وصلاة الجمعة في المسجد مع أهالي القرية.

وقال الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف لبيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة، وأن ما تم افتتاحه من مساجد خلال هذه الفترة سابقة تحسب للأوقاف، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد.